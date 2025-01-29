أنغام لـ البوابة نيوز: لقب صوت مصر جزء من مسيرتي الفنية

قالت المطربة أنغام، إن تناول موضوع من يستحق لقب “صوت مصر” بطريقة غير لائقة يضايقني أنا ست مصرية، مطربة مصرية، ومن حقي أن أكون صوت مصر، ويجب أن يُقال هذا عن أي مصرية”.

وقالت أنغام في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”: “لقب صوت مصر بيتقالي من زمان، وهو مالهوش علاقة بيا أنا، هو له علاقة بمصر أكثر من أنغام، لذلك اسم شركتي صوت مصر، وكنت أرغب في إنتاج الأغاني منذ فترة طويلة، ولكن فضلت أن يأتي الوقت المناسب لأخذ تلك الخطوة، حيث جاءت من خلال ألبوم تيجي نسيب، بالتعاون مع فريق عمل رائع، والإنتاج كان تحدي ومسؤولية كبيرة”.

آخر أعمال أنغام ألبوم “تيجي نسيب”

أطلقت الفنانة المصرية أنغام فيديو كليب أغنيتها "تيجي نسيب"، إلى جانب إصدار نسخة جديدة من ألبومها بتقنية Dolby Atmos، التي توفر للمستمعين تجربة صوتية استثنائية ومبتكرة، وخلال احتفالية مميزة أقيمت في سينما فوكس بمول مصر.

وحقق ألبوم "تيجي نسيب" نجاحًا جماهيريًا واسعًا في مصر والعالم العربي، حيث حصد ملايين المشاهدات والاستماعات على مختلف المنصات الرقمية، وهذا النجاح اللافت عزز مكانة الألبوم كأحد أبرز الإصدارات الفنية لهذا العام، مما دفع إلى استثمار هذا الزخم عبر اعتماد أحدث تقنيات الصوت لتقديم تجربة استماع جديدة كليًا.