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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

26.3 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 11 شهرا

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل معدلات نمو قياسية عقب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طُبِّقت في مارس 2024، حيث ارتفعت التحويلات خلال نوفمبر 2024 بنسبة 65.4% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقارنةً بـ 1.6 مليار دولار في نوفمبر 2023.

كما شهدت التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024 زيادة بنسبة 77.0%، لتصل إلى 13.8 مليار دولار، مقارنةً بـ 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعلى مستوى الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، قفز إجمالي التحويلات بنسبة 47.1%، ليبلغ 26.3 مليار دولار، مقابل 17.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2023، ما يعكس التأثير الإيجابي للإجراءات الإصلاحية على تدفق النقد الأجنبي.

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