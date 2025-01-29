26.3 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 11 شهرا

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل معدلات نمو قياسية عقب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طُبِّقت في مارس 2024، حيث ارتفعت التحويلات خلال نوفمبر 2024 بنسبة 65.4% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقارنةً بـ 1.6 مليار دولار في نوفمبر 2023.

كما شهدت التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024 زيادة بنسبة 77.0%، لتصل إلى 13.8 مليار دولار، مقارنةً بـ 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعلى مستوى الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، قفز إجمالي التحويلات بنسبة 47.1%، ليبلغ 26.3 مليار دولار، مقابل 17.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2023، ما يعكس التأثير الإيجابي للإجراءات الإصلاحية على تدفق النقد الأجنبي.