ننشر تفاصيل لقاء محافظ دمياط مع مدير المالية

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمستشار هيثم الغندور المستشار القانونى للمحافظة، والدكتور إسماعيل يوسف مدير المديرية المالية بدمياط، لبحث عدد من ملفات العمل .

وتابع الدكتور أيمن الشهابى، مستجدات العمل بالملفات المتعلقة بالمديرية المالية، كما ناقش كافة المعوقات التى تواجه المنظومة، وآليات حلها بما يساهم فى تحقيق طفرة بخطط العمل وانجازها فى الوقت المحدد.

وأكد محافظ دمياط، التنسيق الكامل بين المحافظة والمديرية لتنفيذ خطط العمل فى ظل المنظومة الإلكترونية والتحول الرقمى، لتحقيق الرؤى الرامية نحو الارتقاء بمنظومة الإدارة المالية.