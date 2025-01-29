الجيش الروسي يعلن تحرير بلدة نوفو إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية حررت بلدة نوفو إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 520 عسكريا، ودبابة، وسبع مركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير عددا من المدافع، ورادار مضاد للبطاريات أمريكي من طراز "AN/TPQ-37".

وتابع البيان أن وحدات من مجموعة "الشمال" استهدفت في اتجاه خاركوف تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريًا ومركبات قتالية مدرعة"، موضحا أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة خاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 320، ودبابة وثلاث مدرعات قتالية وعربات قتال مدرعة وعددا من المدافع، وتم ثلاثة تدمير مستودعات ذخيرة، ومحطتان للحرب الإلكترونية من نوع نوتا".

وأردف البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمت في أعماق دفاعات العدو واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة زابوروجيه، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 135 عسكريا، ودبابة، وعددا من المدافع".

وأشار إلى أن "وحدات من مجموعة "الجنوب" حسنت من مواقعها التكتيكية، واتخذت مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 220 جنديًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع".

وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات التخزين، ومواقع تجميع الطائرات دون طيار بالإضافة إلى تحشدات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 156 منطقة".

