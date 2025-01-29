العراق: القبض على 4 إرهابيين وتدمير 3 مقار في أربع محافظات

أعلن جهازُ مكافحةِ الإرهاب العراقي، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين وتدمير 3 مقار في أربع محافظات.

وأفاد الجهاز في بيان اليوم الأربعاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"، بأن قوات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، إذ شرعتْ القوات باعتقال أحد الإرهابيين من عصابات تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة بغداد، مضيفة أن قوات الجهاز بالتعاون مع مديرية عمليات جهاز اسايش إقليم كردستان نفذت عملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة السليمانية.

وأوضح أنه في إطار عمليات تفتيش وتطهير المضافات تمكنت القوات وبعمليتين منفصلتين من تدمير 3 مقار تحتوي على حاويات ضخمة للمواد المتفجرة وكمية كبيرة من قنابر الهاون في محافظتي نينوى وديالى.

و في سياق متصل أعلنت قيادة شرطة ديالى عن القبض على إرهابيين اثنين وأن العملية نفذت بالاشتراك مع قوات الخلية الاستخبارية ومديرية الاستخبارات، ومكافحة إرهاب ديالى، إذ جرت وفق المادة 4 إرهاب، وتم إلقاء القبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما إلى جهة الطلب.

