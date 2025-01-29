الحماية المدنية تنقذ شخصا أحتجز داخل مصعد بالفيوم

نجحت قوات الحماية المدنية اليوم في إنقاذ أحد الأشخاص محتجز داخل مصعد بأحد العقارات بالفيوم

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بإحتجاز طالب داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم .

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتم إستخراجه.

وقد لاقى ذلك إستحسان المواطنين وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية لسرعة إستجابتهم والتعامل مع البلاغ.

