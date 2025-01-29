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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الكونغولي يتابع عن كثب تطور الوضع في شرقي البلاد

تشيسيكيدي
تشيسيكيدي
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أعلن"جيسكار كوسيما" مسئول الاتصالات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية أن الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" يتابع عن كثب تطور الوضع في شرق البلاد. 
وأضاف "كوسيما" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء- أن الرئيس الكونغولي لا يخطط لحضور الاجتماع الذي دعا إليه نظيره الكيني "وليام روتو" بشأن التوترات في المنطقة. 
ومن المقرر أن يلقي رئيس الكونغو خطابا للأمة في ساعة مبكرة من مساء اليوم عبر رسالة إذاعية وتلفزيونية تبث مباشرة من مكاتبه العاصمة كينشاسا، حسب ما ذكرت أجهزته. 
وكان رئيس كينيا "وليام روتو" قد دعا إلى عقد قمة لمجموعة شرق إفريقيا في العاصمة نيروبي في ظل تدهور الوضع الأمني ​​في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
 

الرئيس الكونغولي الكونغو الديموقراطية تشيسيكيدي