الصحة اللبنانية: إصابة 7 مواطنين جراء اعتداءات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء، إصابة خمسة مواطنين جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة اليوم على الأهالي في بلدة مجدل سلم جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة في بيان اليوم، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بإصابة مواطنين اثنين جراء إلقاء مسيرة اسرائيلية قنابل صوتية على تجمع مواطنين بوادي السلوقي قرب استراحة اكاسيا.

في سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف جديدة في بلدة كفركلا سمع صداها في أنحاء المنطقة، كما ألقت مسيّرة معادية قنابل على بلدة بني حيان.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي استكمل، لليوم الثالث على التوالي أعمال جرف المنازل والبنى التحتية في حولا وميس الجبل ومركبا، وقام بإزالة عدد من الأشجار بين كفركلا وبرج الملوك، كما يواصل اعتداءاته على الأملاك العامة والخاصة في بلدة ميس الجبل منذ ساعات الصباح الباكر، حيث يقوم بجرف وهدم البيوت والمباني والأراضي والأشجار، ويعمل على رفع السواتر الترابية في منطقة المفيلحة ومحيط مسجد الإمام علي الهادي غربي البلدة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أمس بأن الحصيلة الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية وصل لـ36 جريح آثر غارات على بلدات يارون، والنبطية الفوقا، وزوطر.