محافظ بني سويف يناقش حلول مشكلات المواطنين في اللقاء الجماهيري

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين، الأربعاء الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

وأوضحت مها حميدة مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة، أنه بشأن مطلب تقدم به بعض أهالي قرية أبو سليم بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لشارع بالحيز العمراني الجديد للقرية، حيث أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، أنه جاري التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لبدء الإجراءات اللازمة لتوصيل الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وبشأن طلب بعض الأهالي رصف وإنارة الطريق المؤدي إلى عزبة محمد حسن بمركز اهناسيا، أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا أنه تم إنارة 10 أعمدة بمدخل القرية وجاري استكمال الطريق، فيما أفادت مديرية الطرق والنقل أنه تم إدراج الطريق بالخطة القادمة 2025/ 2026 لتسويته وتعليته.

وردًا على شكوى بعض أهالي قرية شنرا من القمامة بمدخل القرية، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن أنه تم التنسيق مع الري لرفع المخلفات (مخلفات زراعية)، وتم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، وفيما يتعلق بمطلب إحدى السيدات من قرية إفوة –مركز الواسطى- بتوفير سكن ملائم لإحدى السيدات نظرًا لظروفها الصعبة، وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، أنه تم توفير شقة إيواء بإحدى عمارات قرية إفوة غير أن السيدة رفضت الاستلام.