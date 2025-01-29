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الأربعاء 29 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخصين بميناء القاهرة الجوى حاولا تهريب مبالغ مالية

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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء  من ضبط شخصين بميناء القاهرة الجوى حال محاولتهما تهريب مبالغ مالية "عملات محلية" بالمخالفة للقانون.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط شخصين حال محاولة أحدهما تهريب مبالغ مالية من خلال ميناء القاهرة الجوى، بتحريض من الآخر.
 بمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.

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ضبط شخصين بميناء القاهرة الجوى تهريب وزارة الداخلية