ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 17 سفينة، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18309 طن شملت 15204 طن يوريا و521 طن حديد و2584 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52304 طن شملت 5402 طن ذرة، و10000 طن فول صويا، و714 طن خشب زان، و11700 طن حديد، و20880 طن فول، و3608 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1112 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 306 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3694 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 33290 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 73970 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4991 حركة.

كما غادر 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد أن قاموا بتحميل شحنة تبلغ نحو ( 2250 طن) من القمح متجهة إلى صومعة إمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3232 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ 7 حاوية و28 تريلا فارغة ومملوءة و رأس شاحنة بإجمالي وزن بضائع وارد 354 طن، كما قامت بتحميل 7 حاوية و13 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه ومنسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 354 طن متجهه إل. إيطاليا – هولندا – ألمانيا - إنجلترا سلوفيكيا – الدنمارك .