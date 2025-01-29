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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصر تتصدر قائمة أفضل 10 دول إفريقية الأدنى تكلفة في أسعار المواد الغذائية

المواد الغذائية
المواد الغذائية
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تصدرت مصر قائمة أفضل 10 دول إفريقية ذات أدنى تكلفة لأسعار المواد الغذائية بداية عام 2025، وفقًا لبيانات منصة Numbeo( أكبر موقع عالمي لدراسة تكاليف المعيشة والمقارنة بينها وبين دول العالم).
ووفق القائمة التي نقلتها منصة بيزنس أفريكا في تقرير اليوم، جاءت مصر الأولى، على مؤشر أقل تكلفة لأسعار المواد الغذائية، تلتها مدغشقر، ليبيا، رواندا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، بتسوانا، أوغندا، المغرب، زامبيا.
وأضاف التقرير، تعد المواد الغذائية ضرورية لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين نوعية الحياة.
وأشار إلى أنه وفق بيانات حديثة، يعاني ما يقرب من 282 مليون شخص في القارة من الجوع كل يوم. وتعتبر الأغذية بأسعار معقولة أمرًا بالغ الأهمية في مواجهة هذه الصعوبة.
وتابع، في عدد كبير من الأسر في القارة، يستهلك الغذاء جزءًا كبيرًا من دخل الأسرة، وأحيانًا أكثر من النصف.
وأضاف توفير هذه الدول لأسعار المواد الغذائية بتكلفة أقل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة عالميا التي تعتمد على توفير الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن وفق المقاييس العالمية، فإن توفير السلع الغذائية بتكلفة أقل يمكن الأسر ذات الدخل المنخفض الوصول إليها ما يخفض مستويات سوء التغذية.
 

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