الأمن يضبط طرفي مشاجرة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات حدوث مشاجرة بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول: (عاملين - أحدهما مُصاب برش خرطوش) ، طرف ثان: (عامل مُصاب بجرح بالظهر) بسبب خلافات مالية بينهما قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض باستخدام أسلحة نارية وبيضاء بحوزتهم ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

