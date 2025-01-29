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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم بني سويف توجه بالإعلان عن نتيجة امتحانات صفوف النقل

الدكتورة أمل الهواري
الدكتورة أمل الهواري وكيل تعليم بني سويف
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 وجهت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم  ببني سويف باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي 2024/2025 ، موجهةً بتعميم ذلك على كافة الإدارات التعليمية، مع التشديد على مراعاة كافة الضوابط والتسهيلات اللازمة لحصول أولياء الأمور على النتائج، وكذا تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والعمل على عدم حدوث تكدس أمام المدارس، متمنية التوفيق والنجاح لجميع أبناء المحافظة بمختلف مراحل التعليم.

جاء ذلك خلال تواصل الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم  ببني سويف مع مديري الإدارات التعليمية، لمناقشة الإجراءات المنفذة والمستهدفة في هذا الشأن.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه تقرر البدء في إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، وذلك بإعلان نتيجة طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، وطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكدت وكيل الوزارة على أنه تم تكليف مديري الإدارات التعليمية بتوجيه ومتابعة إعلان المدارس عن النتائج، على أن يتم وضع النتائج في مكان واضح وظاهر بالمدرسة، وحظر تسليم نتائج الامتحانات للعمال لتسليمها لأولياء الأمور وحظر جمع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى نظير تسليم بيانات تقييم الطلاب لأولياء الأمور ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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