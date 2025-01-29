فتاة في العشرينيات.. إجراء عملية ناجحة لتوسيع الصمام الميترالي ببني سويف التخصصي

تمكن أطباء وحدة القسطرة القلبية بمستشفى بني سويف التخصصي من تحقيق إنجاز طبي جديد ، بعدنجاحهم في إجراء عملية دقيقة لتوسيع الصمام الميترالي باستخدام البالون والقسطرة القلبية لمريضة تبلغ من العمر 28 عامًا.

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد صادق مدير عام المستشفي أن المريضة حضرت إلى عيادة القلب بالعيادات الخارجية بالمستشفى وهي تعاني من صعوبة شديدة في التنفس وإرهاق حاد عند بذل أي مجهود، وبعد توقيع الكشف الطبي وعمل أشعة الموجات الصوتية علي القلب (الايكو) تبين وجود ضيق وارتجاع شديدين في الصمام الميترالي .

وعلي الفور تم عمل جميع الإجراءات اللازمة لاستخراج قرار العلاج علي نفقة الدولة بعيادة القلب تم حجز المريضة لاجراء القسطرة القلبية.

وأشاد الدكتور أحمد صادق، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، بالكفاءة العالية للفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية بقيادة الدكتور محمود عبد العزيز رئيس قسم القسطرة القلبية والدكتور ياسر جمعة استشاري القلب، محمد حسن فني القسطرة وفريق التمريض، هبة جنيدي مشرفة تمريض القسطرة القلبية، دعاء صابر، ايمان طه، هدي محمد، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها القسم في تقديم خدمات طبية متقدمة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في مستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة بالمستشفى لأهالي محافظة بني سويف.