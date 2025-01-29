إسرائيل تعتقل 9 أشخاص احتفلوا بالإفراج عن أعضاء حماس

قالت إسرائيل إنها اعتقلت تسعة أشخاص، مساء أمس الثلاثاء، شاركوا في الاحتفالات التي أعقبت إطلاق سراح معتقلي حماس من سجون إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.



وقال الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني: “في عملية مشتركة لقوات الجيش الإسرائيلي من لواء بنيامين وقوات الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام ”الشاباك"، عملت القوات طوال الليل لمنع المظاهرات الداعمة لحماس والمفرج عنهم".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في موقع منفصل على موقعه الإلكتروني، إنها اعتقلت اثنين من المشتبه بهم من شمال وشرق القدس لمشاركتهم في مظاهرات دعما لأعضاء حماس المفرج عنهم.