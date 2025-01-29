ضبط 4 شركات سياحية وهمية تنظم برامج دينية مزيفة

تمكنت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" من كشف نشاط أربع شركات ومكتب سياحي غير مرخص، التي قامت بالنصب والإحتيال على المواطنين، حيث استولت على مبالغ مالية منهم مقابل تنظيم برامج سياحية ودينية وهمية، مدعيةً أنها شركات سياحية مرخصة رغم خلاف ذلك.

وقام القائمون على هذه الشركات بالترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتورطين في إدارة هذه الشركات، حيث تم العثور داخل مقارهم على العديد من الأدلة التي تدينهم، من بينها أختام خاصة بالشركات، صور جوازات سفر، برامج رحلات دينية، كروت تعريفية للأشخاص، إعلانات عن برامج سياحية داخلية، دفاتر استلام نقدية، كروت دعاية، بالإضافة إلى دفاتر تحتوي على أسماء وبيانات العملاء.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.