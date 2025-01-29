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الأربعاء 29 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 4 شركات سياحية وهمية تنظم برامج دينية مزيفة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية تواصل إتخاذ الإجراءات القانونية
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تمكنت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" من كشف نشاط أربع شركات ومكتب سياحي غير مرخص، التي قامت بالنصب والإحتيال على المواطنين، حيث استولت على مبالغ مالية منهم مقابل تنظيم برامج سياحية ودينية وهمية، مدعيةً أنها شركات سياحية مرخصة رغم خلاف ذلك. 

وقام القائمون على هذه الشركات بالترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتورطين في إدارة هذه الشركات، حيث تم العثور داخل مقارهم على العديد من الأدلة التي تدينهم، من بينها أختام خاصة بالشركات، صور جوازات سفر، برامج رحلات دينية، كروت تعريفية للأشخاص، إعلانات عن برامج سياحية داخلية، دفاتر استلام نقدية، كروت دعاية، بالإضافة إلى دفاتر تحتوي على أسماء وبيانات العملاء.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أجهزة وزارة الداخلية شركات سياحية