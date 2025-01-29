أورنچ مصر راعياً رسمياً لبودكاست "بزنس بالعربي"

أعلنت أورنچ مصر عن رعايتها لبودكاست "بزنس بالعربي"، يأتي هذا في ظل الاهتمام المشترك بتطوير مشهد ريادة الأعمال في مصر، حيث يوفر البودكاست محتوى فريد متخصص في أفكار التطوير الذاتي ومهارات إطلاق المشاريع وفن إدارة الحياة المهنية وبناء شخصية ناجحة، وقد استضاف شخصيات مٌلهمة عديدة واستعرض قصص كفاحهم ونجاحهم.

وبهذه المبادرة، تؤكد أورنچ مصر التزامها المستمر بدعم الشباب المصري وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة للنجاح وتوفير بيئة أفضل لريادة الأعمال في مصر، من خلال نشر الخبرات والنصائح وقصص النجاح المٌلهمة للمبدعين والموهوبين بما يعزز من توجه الشباب أصحاب الأفكار المبتكرة لتحقيق أحلامهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية.

وتأتي الرعاية من "اورنچ بيزنس" في ظل ريادتها في قطاع الأعمال والدور الرائد الذي تقوم به في تمكين التحول الرقمي للشركات الناشئة والكبيرة عبر خبراتها في مجالات الاتصالات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، الأمر الذي منح عملائها بنية تحتية رقمية قوية وآمنة وشديدة التطور، وساهم في رفع كفاءة عملياتها التشغيلية الرئيسية.

وقد صرح المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، أن رعاية بودكاست "بزنس بالعربي" تعكس رؤية الشركة لدعم الشباب وتحفيزهم على الابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن بودكاست "بزنس بالعربي" نجح في تقديم محتوى متميز يتوافق مع أهداف ومبادرات أورنچ لتمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال.

وأضاف: “نحن في أورنچ نؤمن بقدرة الشباب على تحقيق أحلامهم، ونعمل دائمًا على إلهامهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال مراكزنا الرقمية ومبادراتنا المتعددة. وقد خصصت أورنچ 50 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة في أفريقيا، واستثمرنا في نحو 40 شركة حتى الآن، كان لمصر النصيب الأكبر منها".

ومن ناحيته، قال أحمد رشاد، مؤسس منصة "بزنس بالعربي" ومقدمها: "بزنس بالعربي تفخر بالإعلان عن شراكتها مع أورنچ مصر. هذه الشراكة تعزز التزامنا بتقديم محتوى قيم ، وتبرز رؤيتنا المشتركة في تمكين الجيل الشاب من قادة الأعمال. معًا مع أورنچ، نسعى للارتقاء بالحوار حول الأعمال، وتطوير الذات، والقيادة لتزويد شبابنا بالأدوات والمعرفة اللازمة للمضي قدماً نحو النجاح".