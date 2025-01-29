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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 51960 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 51960 مخالفة
ضبط 51960 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 51960 مخالفة مرورية متنوعة  من بينها المخالفات التالية:
 (886) مخالفة السير بدون تراخيص  (24) دراجة نارية مخالفة  (36293) مخالفة تجاوز السرعة المقررة  (17) مخالفة موقف عشوائى  (1288) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة  (9) مخالفات شروط التراخيص.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. 

ضبط 51960 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملاتها لضبط المخالفات المرورية