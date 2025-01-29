هشام عبدالسلام: خطة التعليم الإلكتروني تحتاج لاستثمارات كبيرة| فيديو

قال الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، إن التعليم الإلكتروني بحاجة إلى استثمارات كبيرة حتى يتم تقديمه بطريقة صحيحة وسليمة.

وأضاف عبد السلام في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن الدور الحقيقي للجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل يتمثل بشكل أساسي في تكوين الشخصية.

وتابع، أن التعليم الإلكتروني في جوهره هو المظلة الكبرى التي تجمع التكنولوجيات، حيث إن تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات باتت تستخدم الثورة في هذه التكنولوجيات لتعزيز عملية التعليم والتعلم.

وأردف، رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، أن الحكومة بدأت في التركيز على التعليم الإلكتروني منذ ما يقرب من 10 سنوات، معقبًا: "الطالب دلوقتي مبقاش نفس الطالب التقليدي اللي كان موجود زمان فهو بات يعلم كل شيء".