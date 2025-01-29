إزالة 20 حالة بناء مخالف بالجيزة

تابع محافظ الجيزة المهندس عادل النجار جهود مراكز ومدن منشأة القناطر والصف وأطفيح في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

اطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة ٢٠ حالة بناء وتعدي شملت قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة ٤ حالات بناء مخالف بناحيه قرية المنصورية عبارة عن حوائط وأسوار وتشوينات على الأراضي الزراعية في المهد على مساحة كلية ٢٥٠م٢ بالإضافة إلى فك شدة خشبية لعمل سمل خرساني على الأرض الزراعية بمساحة ٧٠م٢ بقرية المنصورية .

بالإضافة إلى إزالة مخالفة عبارة عن مباني بالطوب والأسمنت على مساحة ٥٥ م٢ على الأرض الزراعية في المهد بناحية نكلا وأخرى بقرية بني سلامه عبارة عن مباني بالطوب والأسمنت على مساحه ٥٠م٢ علي الأراضي الزراعية في المهد.

كما تم ازاله ٣ حالات بناحيه عزبه ابو اسماعيل ببرقاش عباره عن مباني بالطوب والاسمنت على الأرض الزراعية بمساحه كلية ٣٥٠م٢ و إزالة مخالفة بناء عباره عن مباني بالبلوك الابيض على مساحه ٣٠٠م٢ علي الأراضي الزراعية بناحية الرهاوي .

وفي مركز ومدينة الصف تم تنفيذ إزالة كلية لمخالفات بناء أسوار وغرف علي مساحة ٣٠٠م٢ بمنطقة ابو طماعة بنجوع العرب بقرية غمازة الصغري بالإضافة إلى فك شدة خشبية لسملات مبنى على مساحة ٨٠م٢ بقرية غمازة الصغرى و فك شده خشبيه لسقف دور ارضي على مساحة ١٠٠م٢ بناحية قرية الشوبك الشرقى وتم التنبيه على المخالف بعدم تكرار المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ إزالة ٣ حالات تعدي علي أرض أملاك دولة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالقبابات والكداية على مساحة ٢٣٠ م٢ الي جانب تنفيذ ٣ حالات إزالة لبناء مخالف وتعديات علي الأراضي الزراعية بكفر قنديل بقرية الصالحية على مساحة ٢٨٠م٢ .

وأكد المحافظ علي أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة حفاظاً علي الصالح العام.