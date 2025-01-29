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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حمادة هلال عن مشاركة غادة عادل في "المداح 5": انسوا علاقتنا

حمادة هلال
حمادة هلال
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روج الفنان حمادة هلال عن مشاركة الفنانة غادة عادل في مسلسل "المداح 5"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025.

ونشر حمادة هلال صورة من فيلم عيال حبيبة الذي تم عرضه عام 2005، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "حاولوا تنسوا علاقتنا هنا لحد أول يوم رمضان".

مسلسل "المداح 5"

تدور أحداث الجزء الخامس من مسلسل "المداح" حول مواصلة صابر المداح حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويشارك ببطولة المسلسل كل من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، مي كساب، طارق النهري، إيمان يوسف، محسن محيي الدين، محمد عبد الحافظ، دارين حداد من تأليف أمين جمال و إخراج أحمد سمير فرج.

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