أوكرانيا تعلن إسقاط 29 طائرة دون طيار روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء أنها أسقطت 29 طائرة بدون طيار أطلقتها القوات الروسية لمهاجمتها، كما أن 14 طائرة بدون طيار إضافية تحيد عن مسارها وفشلت في الوصول إلى أهدافها.

وقالت القوات الأوكرانية في بيان -نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن الجانب الروسي أطلق 57 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وأجهزة محاكاة طائرات بدون طيار من أنواع مختلفة من اتجاهات متعددة، بما في ذلك في مناطق كورسك وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك، بالإضافة إلى صاروخ باليستي من طراز /إسكندر إم/ أطلق من منطقة شودا (في شبه جزيرة القرم).

وأضاف البيان أنه لصد الهجوم، نشرت أوكرانيا صواريخ مضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق نيران متنقلة من القوات الجوية وقوات الدفاع.