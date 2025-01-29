الأكبر عالميا.. 222 مليار دولار أرباح الصندوق السيادي النرويجي بفضل التكنولوجيا

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الأربعاء، أن أرباحه السنوية عن 2024 قد سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 2.51 تريليون كرونة نرويجية (ما يعادل 222 مليار دولار)، وذلك بفضل انتعاش أسواق التكنولوجيا خلال العام الماضي.

وقال نيكولاي تانجين الرئيس التنفيذي لشركة نورجيس بنك لإدارة الاستثمار (إن بي آي إم)، المشغل للصندوق، في بيان: "أسهم التكنولوجيا الأمريكية على وجه الخصوص حققت أداء جيدا للغاية".

ويستثمر الصندوق، الذي يعتمد على إيرادات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز، في مجموعة واسعة من الأصول تشمل الأسهم، السندات، العقارات والطاقة المتجددة.

ويعتبر صندوق الثروة السيادي النرويجي من أكبر المستثمرين في العالم، حيث يمتلك في المتوسط 1.5% من جميع الأسهم المدرجة في الأسواق العالمية.

1 دولار = 11.2858 كرونة نرويجية

