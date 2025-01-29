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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مدير الأونروا: تطبيق الحظر الإسرائيلي على الوكالة سيبدأ الخميس المقبل

فيليب لازاريني
فيليب لازاريني
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قال فيليب لازاريني رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمام مجلس الأمن، إن تطبيق إسرائيل لحظرها على الوكالة - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس - سيكون كارثيا.
جاءت تصريحات لازاريني بعد أن اتهمت الولايات المتحدة الأونروا بأنها "غير مسؤولة وخطيرة" واستبعدت إسرائيل التراجع عن الحظر.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون للمجلس: "يجب على الأونروا وقف عملياتها وإخلاء جميع المباني التي تديرها في القدس، بما في ذلك العقارات الواقعة في معالوت دفنة وكفر عقب".
وأضاف أن "إسرائيل ستنهي كل التعاون والتواصل والاتصال مع الأونروا أو أي جهة تعمل نيابة عنها".

وصوت البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي على حظر عمل الوكالة داخل إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة. لكن رئيس الأونروا قال إن عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ستعاني أيضًا. تقدم الوكالة المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الأشخاص في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان والأردن المجاورة.

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