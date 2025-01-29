تداول 14 ألف طن و971 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 971 شاحنة و161 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 542 شاحنة و142 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 429 شاحنة و19 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين سينا وAlcudia Express، كما تم تداول 2400 طن بضائع و184 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى عمان، آور وآيلة، وغادر 167 مواطن سوري على متن العبارة كوين نفرتيتي ليبلغ إجمالي عدد السوريين المغادرين 967 سوري منذ بدء رحلات عودة السوريين لبلادهم 29 ديسمبر 2024.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2790 راكب بموانيها.

