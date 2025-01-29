أونروا: تطبيق الحظر على الوكالة خلال الأيام المقبلة سيشكل تحديًا خطيرًا أمام اتفاق غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قالت إن تطبيق الحظر على الوكالة خلال الأيام المقبلة سيشكل تحديًا خطيرًا أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات المنقذة للحياة.

وكانت أونروا، قد حذرت من تطبيق إسرائيل قرار حظر أنشطتها في قطاع غزة، إذ طبقت إسرائيل قرار حظر أنشطتنا، فإن وقف إطلاق النار معرض لخطر الانهيار.

وأردفت الوكالة، أنها ملتزمة بالبقاء وتقديم الخدمات، حتى يُصبح عملها مُستحيلًا، بعد بدء تطبيق قرار إسرائيل حظر أنشطتها.