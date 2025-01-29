موسيقى عربية وعالمية على أنغام الهارب في حفل ياسمين الحربي بالأوبرا

تقدم عازفة الهارب ياسمين الحربي حفل في الثامنة مساء الجمعة ٣١ يناير على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة فرقتها الموسيقية ومشاركة عازفة الهارب الصاعدة ندى الزرقاني . يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر موسيقي أغاني عمالقة الزمن الجميل منهم محمد عبد الوهاب , محمد فوزي , عبد الحليم حافظ , فيروز وغيرهم بالإضافة إلى باقة من أشهر الأعمال العالمية تقدمها ندي الزرقاني منها Bossa Dorado , Black orpheus .

يذكر أن ياسمين الحربي مواليد عام ١٩٧٩ ، التحقت بمعهد الكونسيرفتوار في السابعة من عمرها ودرست الموسيقي الكلاسيكية وتخصصت في العزف علة آلة الهارب وفي عام ١٩٩٦ تخرجت في كلية التربية الموسيقية بعد أن درست آلاتى البيانو والعود ، وفي عام ١٩٩٩ بدأت رحلتها على آلة الهارب حيث قدمت العديد من الحفلات الناجحة التي نالت استحسان النقاد والجمهور ، أسست فرقتها الموسيقية عام ٢٠٠٠ وفي فترة زمنية قصيرة أصبح للفرقة قاعدة جماهيرية كبيرة اهتمت بما تقدمة من اعمال مميزة شملت المؤلفات الكلاسيكية العالمية والموسيقي العربية التي اعادت صياغتها لتتناسب مع آلة الهارب ، بعدها اتجهت للعمل على إعادة صناعة الهارب ذات الأصول المصرية.

في بداية عام ٢٠٠٤ قدمت أول ٨ آلات هارب من صناعتها الخالصة وقامت بتوفيرها للخريجين الجدد من الكونسيرفتوار لتساعدهم للحصول علي فرصة عمل وكانت مبادرة ناجحة ساعدت علي انتشار الة الهارب ، قدمت العديد من الحفلات بدار الاوبرا المصرية والمراكز الثقافية وذاع صيتها في هذا الوقت مما جعلها تشارك بالعزف مع كبار الفنانين منهم محمد منير الذى تشاركه جميع حفلاتة داخل وخارج مصر هذا الى جانب العديد من حفلات استقبال الرؤساء بالتعاون مع وزارة الدفاع المصرية وتقديرا لها حرص العديد من وزراء دفاع الدول فرنسا ، اليونان ، العراق ، لبنان ، قبرص ، الصين ، كوريا الجنوبية ، امريكا وروسيا علي تكريمها تقديرا لها كسيدة مصرية مبدعة وقائدة لفرقتها ، شاركت في العديد من احتفالات الدول بمناسبتها القومية منها الامارات العربية المتحدة ، المانيا ، المملكة العربية السعودية و اليونان ، حرصت علي تقديم حفلات دورية لاهل جنوب مصر في المعابد وعلي ضفاف النيل في الاقصر واسوان وشاركت في افتتاح مسرح الدراما بدار الاوبرا الجديدة اكبر مدينة ثقافية وفنية في مصر الحديثة بالعاصمة الادارية ، قامت باهداء السلام الوطني لدوله الامارات العربيه المتحده في العيد الوطني عام زايد 2018 واهدته لشرطة الفچيره من علي ضفاف النيل شكرا وعرفانٱ للجميل ، شاركت بفرقتها في موسم الرياض .