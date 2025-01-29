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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط المتهمين بفيديو سرقة بالإكراه في القاهرة

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام شخصين بسرقة أحد الأشخاص وضبط مرتكبى الواقعة .
 وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه من قبل شخصين والتعدى عليه مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين إصابته حال تواجده أمام أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
 بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول") مصاب بجروح إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة القسم) ، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه كرهاً عنه عقب إفتعالهما مشاجرة معه وإحداث إصابته المنوه عنها ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه بالقاهرة وزارة الداخلية