محافظ القليوبية يشهد تسليم لحوم صحوك الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، تسليم لحوم صحوك الأضاحي والإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، والمقدرة بــ 2 طن لحوم، مقدمة من وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على ضرورة تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح محافظ القليوبية، أن المحافظة حريصة على توفير المُساعدات اللازمة للمستحقين من الأُسر الأولى بالرعاية بالقُرى الأكثر إحتياجاً بمُختلف مراكز المحافظة، وتسعى دائماً لمد يد العون لهم وتوسيع قاعدة التكافل الإجتماعي.

ولفت المحافظ، إلى أنه سيتم توزيع اللحوم بالتنسيق بين مديرية الأوقاف والتضامن الإجتماعي والذي يتم وفق آلية دقيقة تستهدف المستحقين الحقيقيين لضمان وصول الدعم لمُستحقيه مع التركيز على الأسر المُسجلة في برنامج (تكافل وكرامة).

ونوه "عطية"، إلى أن هذه المبادرات تعكس رسالة الدولة الإنسانية وإلتزامها بتحقيق العدالة الإجتماعية، وتُبرز الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر إحتياجاً.

فيما ثمنَّ المحافظ، جهود الدولة المصرية ووزراة الأوقاف، في توفير المساعدات المتنوعة للأسر البسيطة والأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، سواءً من خلال صكوك الأضاحي والإطعام، أو توفير اللحوم البلدية الطازجة.

وأكد محافظ القليوبية، على استمرار التعاون بين المحافظة من جهة وكل الجهات الحكومية وغير الحكومية من جهة أخرى الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطن القليوبي.

من جانبه أوضح ياسر غياتي، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن تلك المساعدات تستهدف الأُسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، مؤكداً على أنه سيتم توزيع اللحوم بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الأوقاف والتضامن الإجتماعي.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن لحوم صكوك الأضاحي والإطعام التي تم تسليمها متضمنة هذه الدفعة قد وصلت إلى 70 طن و800 كيلو من بداية شهر يوليو للعام 2023م وحتى شهر يناير 2025م بواقع 2 طن لكل دفعة.

فيما أكدت وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي بالقليوبية إلى أن عملية التوزيع تتم من خلال لجنة تضُم كلاً من الإدارة الإجتماعية والوحدة المحلية والأوقاف وتتم من خلال كشوفات وحصر كامل للأُسر المُستحقة للدعم على مستوى المحافظة وأهمها مستفيدي برنامج (تكافل وكرامة).

توزيع لحوم الصكوك

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