اليوم.. طقس معتدل على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 21 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم الاربعاء ، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى، انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمي والصغري 11 درجة.