موعد وصول أشرف بن شرقي للقاهرة للإنضمام للأهلي

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة المغربي أشرف بن شرقي خلال الساعات القادمة ليكون الصفقة الرابعة خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم صفوف الفريق.

وكان قد فسخ نادي الريان القطري عقد أشرف بن شرقي، اليوم الأربعاء، تمهيدًا للإنضمام للأهلي.



راتب أشرف بن شرقي في الأهلي

وعلمت "البوابة نيوز" من مصادر داخل النادي الأهلي إن أشرف بن شرقي سيحصل على راتب سنوي مليون و500 ألف دولار سنويا بواقع مليون دولار و25 مليون جنيه مصري، ومن المنتظر أن يوقع أشرف بن شرقي على عقد لمدة موسمين ونصف.

موعد وصول أشرف بن شرقي للقاهرة

وكشفت مصادر بالنادي الأهلي أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري السابق سيصل إلى القاهرة خلال ساعات لانهاء إجراءات التعاقد مع الأهلي.

وقام مسؤولو النادي الأهلي بحجز تذاكر الطيران للاعب المغربي أشرف بن شرقي، لوصوله إلى القاهرة، بعدما فسخ عقده مع ناديه القطري بشكل رسمي.

مفاوضات الأهلي مع بن شرقي

وتوصل الأهلي إلى اتفاق نهائي مع أشرف بن شرقي كما خضع اللاعب لفحص طبي شامل في قطر قبل وصوله للقاهرة.