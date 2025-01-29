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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رمضان 2025.. أحمد العوضي مسجون في برومو مسلسل «فهد البطل»

أحمد العوضي
أحمد العوضي
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طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو مسلسل "فهد البطل"، الذي يشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025.

ظهر أحمد العوضي في مشهد داخل السجن ضمن أحداث العمل، ليظهر في النهاية منهارًا من البكاء، وهو يقول جملة "لو الدنيا اتبدلت كان زمان أنا السيد والكل توابع".

https://www.instagram.com/reel/DFYHwproMfD/?igsh=cDJiZXhta3Y3bTNh

أبطال مسلسل فهد البطل

يشارك في بطولة مسلسل "فهد البطل" كل من أحمد العوضي وكارولين عزمي، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، وآخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

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