الأرصاد الجوية تحذر من سقوط أمطار بهذه المناطق| فيديو

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هذه الفترة تشهد استمرارًا في استقرار الأحوال الجوية، نتيجة سيطرة مرتفع جوي لطبقات الجو العليا، مشيرًا إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة خلال ساعات الصباح الباكر.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، حيث تصل العظمى على القاهرة ما بين 20 إلى 22 درجة، موضحًا أنه بمجرد اختفاء أشعة الشمس يوجد انخفاض كبير في درجات الحرارة، وبالتالي تسجل القاهرة ما بين 11 إلى 12 درجة، وأقل من 10 درجات فى شمال الصعيد، مما يعطي فرق كبير بين العظمى والصغرى نفس اليوم.

وتابع، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة جدًا اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وهي ضعيفة وغير مؤثرة على أي أنشطة.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الملاحة البحرية معتدلة تمامًا سواء في البحر الأحمر أو المتوسط، لافتًا إلى أن أقصى ارتفاع للأمواج ما بين 1.5 إلى 2 متر، نتيجة الاعتدال في سرعات الرياح.