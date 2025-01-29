قبول دفعة استكمال من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة.. شروط وموعد التقديم

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة استكمال من الجامعيين (ذكور/ إناث) خريجي الجامعات ( الحكومية والخاصة) الحاصلين على (البكالوريوس/ الليسانس) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أبريل 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة.

أولًا: التخصصـات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الامتياز، وبالنسبة للطلبة الذكور تشمـل كليات (الصيدلة - الطب البيطرى)، وبالنسبة للطالبات الإناث، و(رئيسات تمريض) فقط، ويشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون حاصلًا على المؤهل بتقدير جيد فأعلى، وألا يزيد السن فى 1/4/ 2025 عن (26) سنة، وتكون مدة الدراسة عام دراسي (ميلادي) ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ثانيًا: التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى (المهندسين الجامعيين) كليات الهندسة من الذكور فقط وتشمل التخصصات الآتية:

1- كهرباء (قوى – اتصالات – حواسب) .

2- ميكانيكا (قوى – إنتاج – سيارات – طيران) .

3- ميكاترونيكس – هندسة ( طبية / مدني / عمارة / بحرية / كيميائية )

ويشترط في التخصصات الهندسية أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون حاصلًا على المؤهل بتقدير مقبول فأعلى، وألا يزيد السن فى 1/4/ 2025 عن (26) سنة، وتكون مدة الدراسة عام دراسي (ميلادي) ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ثالثًا: التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى (علوم / حاسبات/ علم نفس / اجتماع) من الذكور فقط:

وتشمل التخصصات الآتية:

1- علوم كيمياء (خاص – حيوي – تطبيقية - فيزيائية) .

2- علوم فيزياء (خاص – نووى – تطبيقية).

3- علوم بيولوجي ( نبات / حيوان خاص / مزدوج) ، ميكروبيولوجى (خاص / مزدوج / حشرات)

4- علوم جيولوجيا (جيولوجيا – جيوفيزياء)

5- الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي (يسمح لخريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

6- علم نفس – علم اجتماع.

ويشترط في التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون حاصلًا على المؤهل بتقدير جيد فأعلى، وألا يزيد السن فى 1/4/ 2025 عن (25) سنة، وتكون مدة الدراسة عام دراسى (ميلادى) ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

الشروط العامة للقبول :

أن يكون الطالب / الطالبة ووالديه وأجداده مصريين (عن غير طريق التجنس) وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة

مخلة بالشرف، وأن يكون الطالب / الطالبة حسن السير والسلوك، وألا يكون الطالب / الطالبة قد استقال أو فصل تأديبيا من أي (كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية أو مدنية، وألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ( للذكور ) ويتم استخراجها من إدارة التجنيد

أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، وألا يقل الطول عن (170 سم) للذكور و(155 سم) للإناث، وأن يكون الطالب / الطالبة لائقا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة، وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح اختبارات اللياقة البدنية، وأن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة ( للذكور) في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن 3 ثوانى من إصدار الأمر بالقفز، وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الاختبارات النفسية والاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة)، وأن يجتاز الطالب/ الطالبة الاختبار الشخصي ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار وطبقاً لأسبقية اختياره، وأن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية، وأن يكون الطالب / الطالبة حاصل على المؤهل الجامعي (البكالوريوس – الليسانس) من الجامعات الحكومية والخاصة فقط وليس(المعاهد العليا - الأكاديميات) عدا خريجي (كلية الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)، ويسمح للضباط الاحتياط والمكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليا التقدم بنفس الشروط والضوابط، وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بإرتداء الزي العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابي بذلك؛ علما بأن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وهو (www.tansiq.mod.gov.eg )

ويتم بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو ( tansiq.mod.gov.eg ) اعتبارا من يوم السبت الموافق 01/02/2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 10/02/2025 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا، وسيتم سحب الملفات من مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من يوم السبت الموافق 08 / 02 / 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 13/02/2025.

كما يتم تسجيل البيانات الاجتماعية عتبارا من يوم الأحد الموافق 09 / 02 / 2025 وحتى يوم الأحد الموافق 16/02/2025، مع العلم أنه سيتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في ذات يوم سحب الملف وسيتم تصحيح واعتماد النتيجة ثم إرسال رسالة نصية للناجحين والراسبين أيضا.