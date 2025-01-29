بنك نكست يوقع اتفاقية مع "ريد هات" لتحديث بنيته الرقمية وتعزيز الخدمات المصرفية

أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ريد هات، الرائدة عالميًا في حلول البرمجيات مفتوحة المصدر، لتحديث البنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية.

وبموجب هذه الاتفاقية، تمكن البنك من الاستفادة من الحلول السحابية الهجينة المقدمة من ريد هات لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياته وتزويد عملائه بتجارب بنكية فائقة الجودة مدعومة بأفضل معايير الأمان.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن البنك من الاستفادة من الحلول الرقمية المقدمة من شركتي تيمينوس ومايندجيت من خلال المنصة السحابية التابعة لشركة ريد هات، مما أدى إلى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تعزيز كفاءة العمليات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وقد نجح أيضًا البنك في تقليل الوقت المستغرق لإطلاق الخدمات الرقمية الجديدة بنسبة 40% ومضاعفة وتيرة التحديثات وإصدار المزايا والعروض، بفضل الاستعانة بنظام التشغيل "إنتربرايز لينكس" ومنصة "أوبين شيفت بلس" التابعة لشركة ريد هات.

كما تتيح هذه الحلول المرنة للبنك إمكانية توفير خدمات ابتكارية لعملائه والتكيف السريع مع تغيرات السوق، والحفاظ على ميزته تنافسية، بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات بنسبة 30% وتقليل وقت المستغرق لمعالجة الأخطاء بمعدل 20% مدعومًا بحلول منصة "أنسيبل أوتوميشن" التي تقوم ريد هات بتشغيلها. كما تم تعزيز أمن البيانات باستخدام تقنية "Advanced Cluster Security" من ريد هات، لإضافة طبقة حماية فائقة لضمان تأمين البيانات السرية للعملاء.

وفي هذا السياق، أعرب هشام دعبس رئيس مجموعة أول للدعم في بنك نكست، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة ريد هات لتسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات البنكية، مشيرًا إلى النتائج المثمرة لتبني الحلول الابتكارية المقدمة في إطار هذا التعاون، والمتمثلة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت المستغرق لإطلاق الخدمات وتعزيز السرعة والمرونة، بالإضافة إلى تمكين البنك من توفير الخدمات الرقمية للعملاء بشكل أسرع. وأضاف دعبس أن تلك الاتفاقية أثمرت عن تسهيل إتمام العمليات وتعزيز معايير الأمان، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مما يمهد الطريق لمواصلة الابتكار والنمو بالمستقبل.

ومن جانبه، أضاف أدريان بيكرينج، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة ريد هات أن بنك نكست يحرص على تلبية الاحتياجات دائمة التغير لقاعدة عملائه المتنوعة، في إطار جهوده التحويلية لتوفير حلول مالية متاحة للجميع.

كما أعرب بيكرينج عن اعتزازه بمساعدة البنك في تسريع وتيرة التطوير لإطلاق مزايا وتحديثات جديدة باستخدام تقنيات السحابة الهجينة من ريد هات، مؤكدًا على تطلع الشركة إلى دعم النهج الذي يتبناه البنك لتوفير خدمات سريعة ومميزة لعملائه.