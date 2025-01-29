حبس سائق دهس شابا بالطريق الدائري في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس سائق سيارة نقل متهم بدهس شاب في حادث بالطريق الدائري اتجاه المرج 4 أيام على ذمة التحقيق وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

مصرع شخص في حادث بالسلام

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفي بالطريق الدائري اتجاه المرج.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يدعى أحمد . م 28 سنة الطريق صدمته سيارة نقل مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم القبض على المتهم،

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.