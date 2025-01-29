نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 محافظة البحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، مستمرة استعدادًا للكشف عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 خلال الأيام القادمة.

يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2025

وفي هذا السياق، شدد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على الالتزام بجميع القواعد واللوائح المنظمة لعملية تصحيح أوراق الامتحانات للطلاب في الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين أجروا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 125,867 شخصًا، وتم إجراء الامتحانات أمام 575 لجنة تابعة لـ18 إدارة تعليمية.

وأوضح الديب أن امتحانات الشهادة الإعدادية انتهت دون أي مشاكل، وتم تشكيل غرف عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية، مع منع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمراقبين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين عمليات المراجعة والتصحيح.

كما أكد توفير الأجواء الهادئة والآمنة لسير الامتحانات بكل يسر، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الكنترولات ورصد الدرجات فور الانتهاء من عمليات التصحيح.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بمصر. اختر قسم "نتائج الطلاب" أو ما يماثله. حدد نوع الامتحان، وهو في هذه الحالة "الشهادة الإعدادية". ادخل بيانات الطالب المطلوبة، مثل رقم الجلوس أو الرقم القومي. انتظر حتى يتم عرض نتيجة الطالب على الشاشة. يمكنك طباعة النتيجة أو حفظها للاحتفاظ بها.