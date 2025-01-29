ملفات الاقتصاد والعمل الإفريقي على طاولة المباحثات المصرية الكينية في القاهرة

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية ويليام روتو، رئيس كينيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

كما سيتم التأكيد على الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا وتكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات.

ومن المقرر بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في السودان وبمنطقة حوض النيل فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بجهود صون السلم والأمن وتعزيز الاستقرار في القارة الإفريقية.

كما من المقرر أن تتناول المباحثات أبرز الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة قضية سد النهضة وأهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ويساعد على الحفاظ على الاستقرار في منطقة حوض النيل.