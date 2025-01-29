"نفسي أغمض عيني وأفتحها ألاقي نفسي مع ربنا".. آخر كلمات نبيل الحلفاوي قبل وفاته

كشف المخرج خالد الحلفاوي عن آخر كلمات والده، الذي رحل عن عالمنا منذ أكثر من أربعين يومًا، مؤكدًا أن الفنان نبيل الحلفاوي كان يدرك تمامًا أن لكل إنسان عمرًا مقدرًا ينتهي بوقته.

وقال خالد الحلفاوي: “والدي كان خفيفًا في حضوره حتى في وداعه، تطورت حالته المرضية بسرعة، ولم يكن يرغب في معاناة طويلة له أو لمن حوله، مرض ورحل سريعًا، بنفس خفته المعتادة”.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة": “بدأ يشعر بالإرهاق، وبعد إجراء التحاليل والفحوصات، اكتشفنا مرضه، وكان في مراحله الأخيرة، لم يتح لنا الوقت لاستيعاب الموقف والتعايش معه”.

وتابع الحلفاوي: “أنا وأخي وليد كنا نحاول احتواء الموقف وعدم إشعاره بأي معاناة، هو بنفسه لم يكن مهتمًا بالبقاء في الدنيا وكان دائمًا يقول خلاص، عملت كل حاجة كان أكثر ما يشغله أن نتأثر نحن أو نتوقف عن أعمالنا لرعايته”.

وعن آخر حديث دار بينهما، قال خالد الحلفاوي: “لحظة نقله إلى المستشفى، قال لي، نفسي أغمض عيني وأفتحها ألاقي نفسي مع ربنا، فقط قمت بتقبيله”.

وفاة نبيل الحلفاوي

رحل عن عالمنا، الفنان القدير نبيل الحلفاوي أو كما يلقبه البعض بـ "القبطان" بعد صراع مع المرض، عُرف بموهبته الاستثنائية المتميزة وأدواره العالقة في أذهان الجمهور حتى الآن مثل "رفاعي" في مسلسل "زيزينيا" و "القبطان محمود" في فيلم "الطريق إلى إيلات"، و "نديم" في مسلسل "رأفت الهجان"، هذه الأعمال جعلته أحد أبرز أعمدة الفن المصري على مدار عقود.