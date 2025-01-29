"شكوا في سلوكها".. محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم في المرج اليوم

تستكمل اليوم الأربعاء محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين بمنطقة المرج، لشكهم في سلوكها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اصطحبوا المجني عليها شقيقتهم إلى مسكن أحدهم أعدوه لذلك الغرض وقاموا بتوثيقها في كرسي لشل حركتها، وأقدموا على تعذيبها صعقًا بالكهرباء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إجراء الصفة التشريحية على المتوفاة، وتبين وجود غرغرينا جافة مع إفصال الطبقة السطحية للجلد بإبهام القدم عن الجبهتين، ومناطق لقرح بظاهر القدمين وكدمات باللون الأزرق حول أسفل الساق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين وعددهم 7 أشخاص قتلوا شقيقتهم المجني عليها دينا مع سبق الإصرار، لعلمهم بوجود علاقة عاطفية بينها وبين آخر تأججت على إثرها نيرانهم فبيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منها.