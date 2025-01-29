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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قاضية أمريكية توقف قرار ترامب بتجميد المنح والقروض قبل دقائق من دخوله حيز التنفيذ

البوابة نيوز
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أوقفت قاضية أمريكية، الثلاثاء، مؤقتًا جزءًا من التوجيه الشامل الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب بإيقاف المنح والقروض الاتحادية وغيرها من المساعدات المالية، في فوز لجماعات ضغط حذرت من الخطوة.

وفي جلسة بالمحكمة الاتحادية في واشنطن العاصمة، أمرت القاضية المحكمة الجزئية لورين علي خان إدارة ترمب بـ"عدم عرقلة تمويل البرامج القائمة بالفعل حتى الثالث من فبراير".

وقالت القاضية، إن حكمها المؤقت يهدف إلى "الحفاظ على الوضع الراهن". ولا يمنع هذا الحكم إدارة ترمب من تجميد التمويل للبرامج الجديدة، أو إلزامها باستئناف تمويل انتهى بالفعل.

وحددت القاضية موعدًا لجلسة استماع أخرى هو الإثنين الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لتحديد الخطوات التالية.

وفي وقت سابق، أمر ترامب بوقف جميع المنح والقروض الاتحادية، في قرار شامل هدد بتعطيل برامج التعليم والرعاية الصحية ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث، ومبادرات أخرى تعتمد على مليارات الدولارات الاتحادية.

وجاء التجميد بعد تعليق ترامب المساعدات الخارجية الأسبوع الماضي، وهي الخطوة التي بدأت بقطع إمدادات العقاقير المنقذة للحياة، الثلاثاء، عن دول في أنحاء العالم تعتمد على مساعدات التنمية الأميركية.

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