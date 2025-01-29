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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي ونتنياهو يناقشان هاتفيا القضايا الثنائية والتعاون مع الشركاء

زيلينسكي ونتنياهو
زيلينسكي ونتنياهو
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ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، الثلاثاء، القضايا الثنائية والتعاون المستقبلي مع الشركاء، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، في بيان، أن زيلينسكي تحدث عن مشاركته في فعاليات الذكرى الثمانين لتحرير معسكر اعتقال أوشفيتز بيركيناو، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضافت أن الرئيس الأوكراني رحب ببدء إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، معربا عن أمله في إطلاق سراح جميع الأسرى في أقرب وقت ممكن وتمكنهم من العودة إلى ديارهم، مؤكدا أهمية ضمان سلام موثوق ودائم.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يناقشان هاتفيا القضايا الثنائية التعاون مع الشركاء