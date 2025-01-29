زيلينسكي ونتنياهو يناقشان هاتفيا القضايا الثنائية والتعاون مع الشركاء

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، الثلاثاء، القضايا الثنائية والتعاون المستقبلي مع الشركاء، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، في بيان، أن زيلينسكي تحدث عن مشاركته في فعاليات الذكرى الثمانين لتحرير معسكر اعتقال أوشفيتز بيركيناو، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضافت أن الرئيس الأوكراني رحب ببدء إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، معربا عن أمله في إطلاق سراح جميع الأسرى في أقرب وقت ممكن وتمكنهم من العودة إلى ديارهم، مؤكدا أهمية ضمان سلام موثوق ودائم.