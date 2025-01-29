ترامب يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل، في ما سيكون أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء أجنبي إلى واشنطن خلال فترة ولاية ترامب الثانية.

وأشارت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إلى أن هذه الزيارة ستأتي بعد أقل من أسبوع من زيارة مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، ومع بدء المفاوضين محادثات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وكان ويتكوف قد أكد، في وقت سابق أنه، سيزور ممرات إسرائيل وغزة لضمان تنفيذ شروط وقف إطلاق النار الذي ساعد في التوسط فيه بشكل مناسب.