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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض يدافع عن قرار ترامب بتجميد برامج التمويل الفيدرالي

المتحدثة باسم البيت
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت
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عقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أول مؤتمر صحفي لها، الثلاثاء، حيث دافعت عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف برامج التمويل الفيدرالي، واصفة إياه بأنه "مراجعة للإنفاق الفيدرالي"، وتعهدت بأن المساعدات المباشرة للأفراد لن تتأثر بالتجميد.

ونقلت وكالة أنباء /اسوشيتد برس/ عن كارولين ليفيت "27 عاما"، وهي أصغر شخص يشغل منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، تأكيدها أنها ستعقد مؤتمرات صحفية بشكل متكرر، وأن الرئيس ترامب سيكون متاحا للرد على أسئلة الصحفيين.

وأشارت الوكالة إلى أن التجميد قد يسبب اضطرابات واسعة النطاق في أبحاث الرعاية الصحية والبرامج التعليمية وغيرها من المبادرات، حتى أن المنح التي تم تقديمها ولكن لم يتم إنفاقها من المفترض أن تتوقف، مما يضر بمشروعات تقدر بتريليونات الدولارات وجاء أمر التجميد في مذكرة من صفحتين صادرة عن ماثيو جي.

فايث، المدير المؤقت لمكتب الإدارة والميزانية، والتي طلبت من الوكالات الفيدرالية "إيقاف جميع الأنشطة ذات الصلة بتخصيص أو صرف أي مساعدة مالية فيدرالية بشكل مؤقت".

يذكر أن ليفيت قد شغلت منصب المتحدثة باسم حملة ترامب، حيث وصفها بأنها قامت بـ"عمل رائع" عندما أعلن في نوفمبر أنها ستكون سكرتيره الصحفي للبيت الأبيض.

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