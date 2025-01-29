بريطانيا تعلن عن حزمة دعم لغزة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية البريطانية أنيليز دودز، عن تقديم حزمة دعم من بلادها، بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني، لدعم آلاف المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة الحاجة إلى المزيد من دخول المساعدات غزة بدعم من وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا.

وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية البريطانية، في بيانٍ لها الثلاثاء، أن هذه الحزمة الجديدة ستوجه لدعم برامج المساعدات الغذائية، وخدمات البنية التحتية الحيوية للمياه والطاقة في غزة.

وأكدت في بيانها، أن الدعم يأتي كجزء من التزام بريطانيا بوقف إطلاق النار وتوسيع نطاق عمليات الإغاثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وأشارت إلى أن إجمالي الدعم البريطاني للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال هذا العام المالي ارتفع إلى 129 مليون جنيه إسترليني.