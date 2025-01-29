ads
الأربعاء 29 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، تراجعاً ملحوظاً بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 ، في ظل حالة من الترقب العالمي لما سيسفر عنه الاجتماع الأول للفيدرالي الأمريكي.

وفي التقرير التالي تستعرض “ البوابة نيوز ”  سعر صرف الدولار  الأمريكي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سجل متوسط سعر  صرف الدولار الأمريكي  في البنك المركزي المصري،  نحو 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف  الدولار  الأمريكي ، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري نحو  50.17 للشراء و 50.27 جنيه للبيع.

أما  في بنك مصر ، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي  بداية اليوم ، نحو  50.17 للشراء و 50.27 جنيه للبيع.

أما عن سعر  صرف الدولار ، اليوم في البنك التجاري الدولي CIB،  فسجل نحو 
 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف  الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر ، حوالي  50.17 جنيه للشراء، و 50.27 جنيه للبيع.


وفى بنك قناة السويس ، سجل سعر الدولار امريكي بداية تعاملات اليوم ، نحو  50.15 جنيه للشراء، و 50.25 جنيه للبيع.

و جاء سعر صرف  الدولار أمريكي ، مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية ، ليسجل نحو  50.17 جنيه للشراء، و 50.27 جنيه للبيع.

 في بنك كريدي أجريكول ، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم ، حوالي  50.14 جنيه للشراء، و 50.24 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف  الدولار الأمريكي فى بنك HSBC ، بداية تداولات اليوم ، نحو 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف  الدولار في بنك فيصل الإسلامي ، نحو  50.17 للشراء و50.27 جنيه للبيع.


سجل الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 50.22 جنيه للشراء، و 50.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر صرف الدولار الامريكي