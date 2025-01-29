سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، تراجعاً ملحوظاً بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 ، في ظل حالة من الترقب العالمي لما سيسفر عنه الاجتماع الأول للفيدرالي الأمريكي.

وفي التقرير التالي تستعرض “ البوابة نيوز ” سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري، نحو 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري نحو 50.17 للشراء و 50.27 جنيه للبيع.

أما في بنك مصر ، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي بداية اليوم ، نحو 50.17 للشراء و 50.27 جنيه للبيع.

أما عن سعر صرف الدولار ، اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، فسجل نحو

50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر ، حوالي 50.17 جنيه للشراء، و 50.27 جنيه للبيع.



وفى بنك قناة السويس ، سجل سعر الدولار امريكي بداية تعاملات اليوم ، نحو 50.15 جنيه للشراء، و 50.25 جنيه للبيع.

و جاء سعر صرف الدولار أمريكي ، مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية ، ليسجل نحو 50.17 جنيه للشراء، و 50.27 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول ، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم ، حوالي 50.14 جنيه للشراء، و 50.24 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك HSBC ، بداية تداولات اليوم ، نحو 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف الدولار في بنك فيصل الإسلامي ، نحو 50.17 للشراء و50.27 جنيه للبيع.



سجل الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 50.22 جنيه للشراء، و 50.32 جنيه للبيع.