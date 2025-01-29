أسعار العملات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 تراجعاً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ، والذي يرصد حركة أسعار العملات أمام الجنيه المصري على مدار تعاملات اليوم لحظة بلحظة.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ، فى البنك المركزي المصري نحو 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع.

و بلغ متوسط سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.25 جنيه للشراء و 52.36 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 62.32 جنيه للشراء و 62.47 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف الفرنك السويسري ، مقابل الجنيه المصري مستهل اليوم ، في البنك المركزي المصري نحو 55.34 جنيه للشراء و 55.49 جنيه للبيع.

و وصل سعر صرف 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.28 جنيه للشراء و 32.34 جنيه للبيع.

و سجل متوسط سعر صرف اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري بداية تداولات اليوم نحو 6.91 جنيه للشراء و 6.93 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأربعاء ، وأكثرها تداولا في سوق الصرف المصرية ( الريال السعودي ، الدينار الكويتي , و الدرهم الإماراتي) في البنك المركزي المصري .

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.37 جنيه للشراء و 13.39 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 162.61 جنيه للشراء و 162.99 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء ، نحو 13.65 جنيه للشراء و 13.68 جنيه للبيع.