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الأربعاء 29 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم
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تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 تراجعاً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ، والذي يرصد حركة أسعار العملات أمام الجنيه المصري على مدار  تعاملات اليوم  لحظة بلحظة.

سجل سعر صرف  الدولار  الأمريكي ،  فى البنك المركزي المصري نحو 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع.

 و بلغ متوسط سعر صرف  اليورو  في البنك المركزي المصري نحو 52.25 جنيه للشراء و 52.36 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر  صرف الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 62.32 جنيه للشراء و 62.47 جنيه للبيع.

سجل متوسط  سعر صرف  الفرنك السويسري ، مقابل الجنيه المصري مستهل اليوم ، في البنك المركزي المصري نحو 55.34 جنيه للشراء و 55.49 جنيه للبيع.

 و وصل سعر صرف  100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.28 جنيه للشراء و 32.34 جنيه للبيع.

و سجل متوسط  سعر صرف  اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري بداية تداولات اليوم نحو 6.91 جنيه للشراء و 6.93 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لأسعار  صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأربعاء ، وأكثرها تداولا في سوق الصرف المصرية ( الريال السعودي ، الدينار الكويتي , و الدرهم الإماراتي) في البنك المركزي المصري .
 سجل سعر صرف  الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.37 جنيه للشراء و 13.39 جنيه للبيع.

 وبلغ متوسط سعر صرف  الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 162.61 جنيه للشراء و 162.99 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف  الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء ،  نحو 13.65 جنيه للشراء و 13.68 جنيه للبيع.

 

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