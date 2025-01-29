أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يناير 2025

سيطرت حالة من الهدوء والاستقرار على أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية ، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 ، عند نفس مستويات أسعاره مساء أمس الثلاثاء والتي انتهت على تراجع بنحو 10 جنيهات في كافة الأعيرة ، وذلك على خلفية تراجع المعدن الأصفر عالميا وسط حالة من ترقب المستثمرون لنا سيسفر عنه أول اجتماع للسياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي هذا العام، حيث من المتوقع أن يبقي صناع السياسات في الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إنه يريد من الفيدرالي خفض تكاليف الاقتراض .

سجل سعر الذهب عيار 21 “ الأكثر تداولا و مبيعا في السوق المصري ” نحو 3850 جنيها للبيع و3825 جنيها للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 “ الأعلى والغالي فئة بين أعيرة المتداولة في الصاغة المصرية اليوم” نحو 4400 جنيه للبيع و4371.5 جنيه للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 18 بداية تعاملات اليوم إلى 3300 جنيه للبيع و3278.5 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 بداية اليوم الأربعاء نحو 2566.75 جنيها للبيع و2550 جنيها للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 بداية تعاملات اليوم إلى2200 جنيه للبيع و2185.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء نحو 1650 جنيها للبيع و1639.25 جنيه للشراء.

و سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء “ و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ” نحو 30800 جنيه للبيع و30600 جنيه للشراء.

و عن سعر الذهب بالدمغة و المصنعية، فتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.