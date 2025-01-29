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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يحتجز أطفالا بعد مداهمة منزلهم بالبلدة القديمة في الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عددًا من الأطفال بعد مداهمة منزل عائلتهم في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزلًا لمواطن من عائلة أبو حيّة، المحاذي لمستوطنة "بيت هداسا" المقامة على أراضي البلدة القديمة من الخليل، واحتجزت جميع أطفاله واستجوبتهم ميدانيًا، كما اعتدت على العائلة واحتجزتها في إحدى غرف المنزل، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتتعرض البلدة القديمة إلى عملية إغلاق متعمدة من قبل قوات الاحتلال في محاولة لفصل الأحياء عن بعضها البعض، وحرمان المواطنين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف بهدف السيطرة عليه.

قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز أطفال فلسطين مدينة الخليل